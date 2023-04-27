Подмосковье 27 апреля 2023, 14:47 Больницу в селе Петровском Наро-Фоминского округа отремонтируют к концу года ГБУ МО «УТНКР»

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Строители продолжают ремонтные работы в Наро-Фоминской областной больнице, расположенной в селе Петровском, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Объект планируют сдать в четвертом квартале этого года.

Работы проходят под контролем подведомственного учреждения МинЖКХ «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР). Строители ведут мероприятия по замене фасада здания, монтаж металлоконструкций входных групп электрики, а также по уборке территории. Уже завершены демонтажные работы, установка оконных блоков, устройство фасонных элементов кровли и монтаж системы отопления.

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«Специалисты УТНКР осуществляют регулярные выезды на объект для проведения строительного контроля, это гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете, использование качественных строительных материалов и завершение ремонта в утвержденный проектом срок — четвертый квартал текущего года», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Также в больнице планируется визуально расширить узкие коридоры и увеличить высоту потолков. Интерьер каждого этажа будет представлен в отдельном цвете. Рядом со входами, вестибюлями, фойе и другими зонами медучреждения появятся камеры с функцией распознавания лица.

УТНКР решает основные задачи в рамках ключевых программ Московской области. Сотрудники участвуют в комиссионных приемках работ, осуществляют строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные ведомства.

Кроме того, управление участвует в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик с начала проводимых работ. Специалисты производят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановительных работ на наиболее значимых зонах.

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