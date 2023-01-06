Подмосковье 06 января 2023, 20:10 Капитальный ремонт школы № 3 завершили в Рузе

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В городском округе Руза завершили работы по капитальному ремонту тучковской школы № 3. Специалисты технадзора приняли объект, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

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«Специалисты подведомственного региональному Министерству ЖКХ управления технического надзора капитального ремонта контролировали все этапы ремонтных работ, которые начались в апреле 2022 года», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Техспециалисты на протяжении работ следят за соблюдением всех технологических процессов подрядной организацией, а также за соответствием объемов утвержденной смете и использованием качественных материалов, добавил министр.

Школа № 3 в Тучкове была построена в 1985 году, сейчас здесь создали все условия для комфортного обучения. Обновили буквально все — от фасада и мебели до коммуникаций. В ходе работ заменили кровлю, двери, окна, системы электроснабжения и отопления.

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