03 марта 2023, 19:04
Специалисты технадзора Подмосковья проследили за рекультивацией закрытого полигона «Ядрово»
Специалисты технадзора продолжают контролировать работы по рекультивации закрытого полигона «Ядрово» в Волоколамском округе. Сотрудники «УТНКР» ежедневно следят за работами на объекте.
Рекультивация состоит из трех основных этапов, первый из которых был завершен в конце 2022 года. На данный момент на полигоне «Ядрово» полностью выполнены подготовительные работы. Также смонтирована эстакада между северным и южным телами для монтажа трубопроводов по сбору фильтрата и сточных вод в резервуары.
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Сейчас рабочие приступили к работам по возведению армогрунтовой стены СПа — 3, внутренней отделке резервуаров сточных вод и устройству экрана в границах южного земельного участка.
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В этом году в рамках рекультивации установят систему сбора и отведения фильтрата, систему дегазации и систему водоснабжения, устроят дорожную одежду в границах северного земельного участка, а также проведут электроснабжение и другие работы.
Полигон включен в программу «Чистая страна», которая проводится в рамках национального проекта «Экология».
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