05 января 2024, 16:59
Специалисты технадзора Подмосковья проконтролировали восстановление дома в Мариуполе
Очередной многоквартирный дом восстановили в Левобережном районе Мариуполя. Контроль за проведением работ выполняли специалисты ГБУ МО «УТНКР», подконтрольного Министерству ЖКХ Московской области.
Во время проведения работ в девятиэтажном доме провели замену систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации. Строители установили новые двери и окна, выполнили монтаж лифтов, провели отделку мест общего пользования, а также заменили кровлю и фасад. Восстановительные работы реализованы подрядной организацией из Тульской области.
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Процесс ремонта жилых домов в Мариуполе контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», деятельность учреждения регулирует Министерство ЖКХ Московской области. Эксперты ведомства неоднократно выезжали на объект, чтобы оценить качество работ и выявить нарушения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения территорий с РФ. Глава региона рассказал о восстановлении 108 объектов инфраструктуры регионов подмосковными строителями.
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Строительство
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