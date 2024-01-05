Подмосковье 05 января 2024, 16:59 Специалисты технадзора Подмосковья проконтролировали восстановление дома в Мариуполе пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Очередной многоквартирный дом восстановили в Левобережном районе Мариуполя. Контроль за проведением работ выполняли специалисты ГБУ МО «УТНКР», подконтрольного Министерству ЖКХ Московской области.

Во время проведения работ в девятиэтажном доме провели замену систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации. Строители установили новые двери и окна, выполнили монтаж лифтов, провели отделку мест общего пользования, а также заменили кровлю и фасад. Восстановительные работы реализованы подрядной организацией из Тульской области.

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Процесс ремонта жилых домов в Мариуполе контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», деятельность учреждения регулирует Министерство ЖКХ Московской области. Эксперты ведомства неоднократно выезжали на объект, чтобы оценить качество работ и выявить нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения территорий с РФ. Глава региона рассказал о восстановлении 108 объектов инфраструктуры регионов подмосковными строителями.

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