Подмосковье 12 января 2023, 18:46 Специалисты технадзора Подмосковья приняли почти 50 отремонтированных подъездов в Ступино за год

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Специалисты «Управления технического надзора капитального ремонта» приняли в 2022 году 49 подъездов в Ступино. Регулярный контроль хода ремонта объектов позволяет выполнять работы качественно и в установленные сроки.

Ремонтные работы проводились в домах на улицах Пушкина, Андропова, Фрунзе, Тургенева, Тимирязева, Службина, Проспект Победы, Некрасова, Куйбышева и Калинина.

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В Московской области с 2016 года реализуется программа «Мой подъезд». Она призвана повысить комфорт городской среды региона. В рамках программы в подъездах Подмосковья меняют окна и входные группы, красят стены, ремонтируют полы, а также устанавливают новые почтовые ящики и перила. Для маломобильных жителей у входа размещают пандусы. Дизайн и оформление подъездов утверждают сами жители.

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Отмечается, что ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры ЛНР и ДНР. Компания обследует пострадавшие объекты и сопровождает работы на всех этапах. С подробной информацией о деятельности ГБУ МО «УТНКР» жители Подмосковья могут на сайте.

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