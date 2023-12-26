Подмосковье 26 декабря 2023, 17:28 Специалисты технадзора осмотрели объекты капремонта Подмосковья 16 тысяч раз в этом году Фото: министерство ЖКХ Подмосковья

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С начала года специалисты УТНКР совершили свыше 16 тысяч выездов на объект капитального ремонта Московской области. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Они осмотрели 39 объектов министерства, 43 объекта здравоохранения и еще 38 образовательных учреждения. Работы выполнили в рамках проектов «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами», «Здравоохранение Подмосковья» и «Образование Подмосковья».

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Больше всего объектов, где уже доделали капремонт, стал Воскресенск, на втором месте оказалась Руза, далее — Солнечногорск, Истра и Коломна.

«ГБУ МО „УТНКР“ решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства», — уточнили в министерстве.

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