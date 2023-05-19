Подмосковье 19 мая 2023, 02:30 Специалисты «Росводоканала» разработали технологию окисления илового осадка в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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ГК «Росводоканал» разработала технологии высокотемпературного окисления илового осадка. Ее уже одобрил научно-технический совет Министерства ЖКХ Московской области.

Эксперты рекомендовали провести опытно-промышленные испытания каталитической установки сжигания осадка сточных вод на очистных сооружениях Подмосковья.

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Сейчас проблема утилизации илового осадка в стране стоит остро. Ежегодно в России образуется около семи-восьми тонн илового осадка, который накапливается на иловых полях.

«Более 10 методов и технологий, включающих в себя применение реагентов, современного оборудования, установок сушки, комплексов по сжиганию илового осадка, рассмотрены экспертами НТС и рекомендованы к применению на территории Московской области», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Одним из самых эффективных признали метод сжигания с последующим применением золы в строительной отрасли.

Суть технологии «Росводоканала» заключается в термокаталитическом сжигании кека — осадка, образующегося в результате очистки сточных вод — в присутствии катализатора. В результате объем ила уменьшается в пять раз и сокращаются выбросы от сжигания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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