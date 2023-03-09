Подмосковье 09 марта 2023, 17:07 Специалисты «Россетей» обеспечили электричеством новую котельную в селе Власово под Шатурой

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Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» обеспечили мощностью новую котельную в селе Власово в Шатуре. Для этого они проложили два участка воздушных сетей общей протяженностью 580 метров, сообщили в министерстве энергетики Московской области.

Сотрудники компании использовали самонесущий изолированный провод. Он обладает большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и повреждениям. Теперь котельная питается от подстанции «Рошаль», а резервным источником станет «Мишеронь». Напряжение в сеть уже подано.

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Подать заявку на одключение к электрическим сетям можно на информационном портале клиента, в центрах обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 220-0-220.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что предприятия региона потребляют около 60% всей электроэнергии в Подмосковье.

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