Подмосковье 05 июня 2023, 00:25 Специалисты разъяснили тонкости сделок с недвижимостью с участием детей в МФЦ в Щелкове

Читать 360tv в

В Щелковском МФЦ прошел «День правовой помощи детям». Родителям разъяснили тонкости проведения сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних.

Акцию провели специалисты управления Росреестра по Московской области совместно со специалистами МФЦ.

Реклама

Анастасия Юносова в МФЦ пришла вместе с маленьким Елисеем. Молодую женщину интересует вопрос, как поделить доли между членами семьи при покупке квартиры, где использовали материнский капитал. Анастасию выслушали и дали дельные советы.

«Консультацию получили развернутую. Удовлетворены», — сообщила женщина.

В процессе консультаций родители или законные представители детей смогли узнать особенности сделок с участием несовершеннолетних, о процедуре продажи, мены и дарения, какие документы необходимы для регистрации жилья и кадастрового учета и получили ответы на другие актуальные вопросы.

«Уже по доброй традиции, второй год, мы в День защиты детей проводим правовые консультации совместно с коллегами из Росреестра по вопросам сделок с недвижимым имуществом, в которых участвуют несовершеннолетние дети», — заявил директор МФЦ Илья Шумейко.

«Это очень удобно. Потому что государственный регистратор напрямую общается с заявителем и сразу рассказывает все тонкости проблематики», — сообщил начальник Щелковского отдела управления Росреестра по Московской области Александр Балакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».