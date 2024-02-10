Подмосковье 10 февраля 2024, 21:01 Специалисты пушкинской администрации приняли жителей поселка Ивантеевка в рамках выездной встречи Unsplash

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Жители поселка Ивантеевка обратились с вопросами к местной власти в рамках выездной администрации. Диалог с жителями и решение вопросов граждан — приоритетный вектор работы администрации городского округа Пушкинский.

Глава округа и представители профильных комитетов рассмотрели обращения жителей. Жителей интересовали вопросы ЖКХ и качества содержания придомовых территорий. Также важны вопросы транспортной доступности, медицины, образования и переселения из ветхого жилья.

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«Сегодня очень много жителей пришли по вопросу реновации. Когда, в какие сроки их дома планируют расселить. Жители уже видят то, что первые площадки у нас огорожены забором. Начались подготовительные работы. И жителей волнует вопрос, когда же первые дома введутся в эксплуатацию», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Мария Пивень.

Глава городского округа Максим Красноцветов поблагодарил жителей, что уделили время и поделились важными для округа вопросами. Всего встречу посетило 36 человек. Все обращения приняты в работу.

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