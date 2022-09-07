Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились Фото: unsplash.com

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Специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» проанализировали качество воды в водоемах городских округов Химки и Красногорск. Это было сделано по поручению Минэкологии Московской области.

Поводом для проверок качества воды в реках Красногорска и Химок послужили обращения жителей на почту министерства, а также в ходе личного приема министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова. Жители предполагали, что в водоемы сбрасываются сточные воды, что может привести к гибели водных биоресурсов.

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«По просьбам жителей было проверено качество воды в русловом пруду на реке Химке и в Лесном озере на территории Красногорска. Исследования состояния воды в отобранных пробах проведены по 13 показателям: водородный показатель, температура воды, удельная электрическая проводимость, окислительно-восстановительный потенциал, солесодержание, растворенный кислород, фторид-ион, нитрат-ион, хлорид-ион, натрий-ион, аммоний-ион, запах, прозрачность», — рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.

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Лабораторные пробы показали, что концентрации загрязняющих веществ в водоемах соответствуют нормативам, установленным для водных объектов рыбохозяйственного значения. Запах отсутствует, прозрачность воды составляет 30 сантиметров.

Министр отметил также, что в июле и первой половине августа из-за аномальной жары в водоемах ускорились процессы эвтрофикации и обеднения воды кислородом. Однако массовых заморов рыбы и водоплавающих птиц в регионе не было.

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