Подмосковье 20 марта 2023, 14:34 Специалисты проверили газовое оборудование в домах жителей поселка Сенеж под Солнечногорском

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Специалисты солнечногорского филиала «Мособлгаза» проверили техническое состояние газового оборудования в домах жителей в поселке Сенеж. Сотрудники газовой службы также провели с жителями инструктаж по технике безопасности.

Раз в год газовому оборудованию необходимо техническое обслуживание. Специалисты проверяют тягу на утечку газа для безопасности абонентов, заключивших договор на техническое обслуживание.

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«Газовой безопасности в округе мы уделяем особое внимание. Прошу жителей округа быть осторожными и соблюдать правила безопасности — неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара. Берегите себя, в случае неисправностей незамедлительно обращайтесь в аварийную газовую службу», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

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В случае неисправности газового оборудования перекройте подачу газа с помощью вентиля и откройте окна, даже если вы не чувствуете запаха газа. Не зажигайте огонь, не курите в этом помещении, не включайте и не выключайте освещение и электроприборы, отключите дверной звонок. Затем по телефону «112» вызовите аварийную бригаду «Мособлгаза».

Приезда бригады лучше дождаться вне потенциально загазованного помещения. Специалисты приедут на место в спецодежде с необходимым оборудованием и документами, которые заявитель может попросить предъявить в любой момент. Газовики проведут диагностику оборудования, выявят поломку и предложат варианты ее устранения — от ремонта до полной замены оборудования. Специалисты «Мособлгаза» не требуют оплаты за аварийный выезд.

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