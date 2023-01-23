Подмосковье 23 января 2023, 17:12 Специалисты проверили газовое оборудование в домах жителей Истры

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Специалисты проверили газовое оборудование в домах и квартирах жителей Истры. Для обнаружения утечек использовали специальное устройство — газоанализатор. С его помощью измерили уровень оттока газа на всех соединениях и приборах.

Если в ходе проверки выявляют утечки, их устраняют сразу на месте. При более серьезных поломках для ремонта могут перекрыть подачу газа во всем доме.

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«Категорически запрещается самим проводить обслуживание или <…> ремонт, перестановку, отключение или подключение газового оборудования. Запрещается перенос газового оборудования, запрещается закрытие вентиляций, замуровка вентиляционных каналов. Ни в коем случае нельзя использовать оборудование, если оно неисправно», — рассказала заведующая территориального отделения № 16 Госжилинспекции Евгения Проценко.

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При недостаточной циркуляции воздуха в помещении, где стоит оборудование, скапливается газ, что может привести к отравлению или взрыву.

Чтобы избежать неприятностей, стоит своевременно проводить проверку оборудования. Для этого необходимо заключить договор на его обслуживание со специализированной организацией. Тогда минимум раз в год специалисты будут приходить с проверкой.

«Специализированная организация выкладывает свои поквартирные графики обходов на сайтах, они развешивают объявления, но зачастую люди работают и не могут быть дома в это время. В этом случае необходимо обратиться в управляющую компанию или в свою специализированную организацию. Можно даже никуда не ходить, а подать заявку через систему ЕДДС Московской области», — рассказала заведующая территориального отделения № 16 Госжилинспекции Евгения Проценко.

Не забывайте: если есть подозрение на неисправность оборудования или чувствуется запах газа, необходимо срочно открыть окна, покинуть помещение и вызвать экстренные службы.

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