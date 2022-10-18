Более 160 кубометров мусора подняли со дна Клязьмы в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 13:46 Более 160 кубометров мусора подняли со дна Клязьмы в Подмосковье

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В Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева активно следят за экологией и проводят многие мероприятия. Сейчас, к примеру, ведется очистка реки Клязьмы, для этого в регионе применяются самые современные технологии.

Техника работает ежедневно. За один день специалистам удается пройти до 60 квадратных метров и вместе с илом доставать из воды различные предметы. Чаще всего это оказываются поваленные деревья, отходы различного плана. Но бывают и до крайности интересные находки. Например, недавно со дна вообще подняли старый автомобиль «Запорожец», вернее, те части, которые от него остались. Специалисты пока так и не знают, как машина вообще попала в воду и сколько ей пришлось пролежать на дне.

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К сожалению, доставать приходится и большое количество мусора. Чаще всего это банки, иногда разбитые, иногда попадаются даже матрасы, мангалы, покрышки. Работа по очищению реки и возвращению природной экологии остается крайне важной для всего Подмосковья. Именно в Клязьме удалось расчистить уже более 164 тысяч кубометров грунта и мусора. Потом все отходы проходят сортировку и вывозятся на полигон. Работы по очистке Клязьмы в городе распланированы до конца текущего года.

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