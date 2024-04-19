Подмосковье 19 апреля 2024, 21:27 Специалисты Подмосковного Центра мемориальных услуг провели 12 тысяч консультаций в 1 квартале 2024 года Консультации по вопросам погребения провели в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Специалисты Центра мемориальный услуг проконсультировали по вопросам погребения более 12 тысяч жителей Подмосковья за первый квартал 2024 года. Чаще всего люди звонили на горячую линию, чтобы узнать об организации похорон и оформлении документов на захоронение.

По словам директора ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николая Казакова, результаты опросов показали, что люди остаются довольными качеством оказанной помощи в центре.

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«Похоронная отрасль — одна из тех, в которой соблюдение морально-этических норм является обязательным условием для проведения любого типа работ. Сотрудники нашего учреждения, прежде всего, ориентированы на построение доверительного, открытого общения с теми, кто обратился к нам за помощью», — рассказал Казаков.

Также сотрудники Центра провели 547 консультаций во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ Московской области.

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