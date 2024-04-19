19 апреля 2024, 21:27
Специалисты Подмосковного Центра мемориальных услуг провели 12 тысяч консультаций в 1 квартале 2024 года
Консультации по вопросам погребения провели в Подмосковье
Специалисты Центра мемориальный услуг проконсультировали по вопросам погребения более 12 тысяч жителей Подмосковья за первый квартал 2024 года. Чаще всего люди звонили на горячую линию, чтобы узнать об организации похорон и оформлении документов на захоронение.
По словам директора ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николая Казакова, результаты опросов показали, что люди остаются довольными качеством оказанной помощи в центре.
Реклама
«Похоронная отрасль — одна из тех, в которой соблюдение морально-этических норм является обязательным условием для проведения любого типа работ. Сотрудники нашего учреждения, прежде всего, ориентированы на построение доверительного, открытого общения с теми, кто обратился к нам за помощью», — рассказал Казаков.
Также сотрудники Центра провели 547 консультаций во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Опросы
Работа
МФЦ
Реклама
Реклама