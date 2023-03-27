Подмосковье 27 марта 2023, 13:12 Специалисты Подмосковья восстановят строительный колледж в Мариуполе УТНКР

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Специалисты технадзора Московской области помогают восстановить разрушенные здания в Мариуполе. Сейчас ведутся работы на строительном колледже. Сотрудники подмосковного УТНКР ежедневно выезжают на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

«Одним из объектов, где в настоящее время идут работы по восстановлению, является Мариупольский строительный колледж, здесь продолжается ремонт трех корпусов. В одном из зданий заменили кровлю, окна, систему центрального отопления, на завершающем этапе находятся работы по ремонту входных групп», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Генеральный директор УТНКР Михаил Чебриков отметил, что специалисты работают на новых территориях, контролируют ремонтно-восстановительные работы разрушенных объектов и коммуникаций, делая все, чтобы жизнь вошла в прежнее русло.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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