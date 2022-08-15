Специалисты Подмосковья обсудили IT-индустрию с коллегами из Краснодарского края

12 августа подведомственное Мингосуправления Московской области ГКУ МО «МОЦ ИКТ» приняло участие в рабочей встрече с делегацией Краснодарского края. В ходе встречи представили опыт Подмосковья в сфере государственного управления, цифровой трансформации и развития IT-индустрии.

В ходе совещания представители организации поделились опытом создания IT-инфраструктуры на региональном уровне и решения задач в области импортозамещения. По словам заместителя директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Юрия Андреева, работает служба управления базовой IT-инфраструктурой, которая обеспечивает оборудованием и программным обеспечением 38 органов власти Подмосковья.

Вместе с делегацией Краснодарского края обсуждалась работа Центров обработки данных, вопросы перехода органов государственной власти Московской области на единую сервисную систему, а также внедрение органов господдержки.

«Мы стараемся облегчить пользователю решение возникшей у него технической проблемы за счет удобного и понятного портала. Человек, который оставил заявку, может благодаря использованию единой учетной системы контролировать сроки выполнения заявок, отслеживать текущий статус каждой заявки и ход работ по ней, управлять жизненным циклом инцидента, включая подтверждение о его устранении, а также закрытие инцидентов и согласование факта закрытия с пользователем», — рассказал замдиректора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Петр Волков.

Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что важными вопросами остаются привлечение в регионы квалифицированных IT-специалистов, а также проблемы информационной безопасности.