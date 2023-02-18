Подмосковье 18 февраля 2023, 16:48 Специалисты Подмосковья изготовили протез для потерявшего часть ноги жителя ЛНР Потерявшему часть ноги на фронте уроженцу Луганска изготовили протез в Подмосковье

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Индивидуальный механический протез изготовили специалисты предприятия «ГлавОрто» из городского округа Реутов для уроженца Луганска Вячеслава. Часть конечности мужчина потерял во время боевых действий и сейчас учится ходить заново.

«Ощущение, что я восстанавливаюсь, возвращаюсь к жизни. Встать заново на две ноги все-таки не очень просто, хочется жить», — поделился Вячеслав.

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Специалист «ГлавОрто» проверил изготовленный для жителя ЛНР протез и немного его подкорректировал после жалоб пациента.

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«Начинай ходить. Дальше занимайся. От тебя еще зависит, чтобы ты отработал все движения. Постепенно, без фанатизма», — проконсультировал он Вячеслава.

В Луганск уже на двух ногах получивший ранение отправится в ближайшие дни. По его словам, жена очень хочет увидеть, как он ходит самостоятельно, а не прыгает на костылях.

Вячеслав добавил, что безмерно благодарен подмосковным специалистам за то, что помогли ему снова начать ходить и вернули к нормальной жизни.