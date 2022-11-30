Подмосковье 30 ноября 2022, 17:41 Специалисты по защите прав детей из Подмосковья победили на всероссийском конкурсе

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Две сотрудницы по опеке и попечительству из Подмосковья стали победительницами всероссийского конкурса «На стороне ребенка». Это Виктория Балаховская и Ирина Жулькова.

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«Участие в профессиональном конкурсе принимали 47 органов опеки со всей России. Наши специалисты заняли первые строчки! Виктория Балаховская — победитель в номинации „Лидер открытости обществу“, Ирина Жулькова — в номинации „Лидер информационных технологий“. Искренне поздравляю и желаю новых побед!» — сообщила новость вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В Министерстве социального развития Московской области добавили, что конкурс «На стороне ребенка» проходил впервые.

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