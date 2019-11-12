Специалисты по лечению редких заболеваний осмотрели маленьких пациентов в Химках

Детский десант врачей высадился в Химках. В медицинских войсках: кардиолог, логопед, эндокринолог и невролог. Специалисты осмотрели десятки пациентов. Кстати, ценные консультации профессионалов помогают решить проблемы со здоровьем и выбрать правильное лечение.

Кирилл Зиновьев вместе с мамой пришел на консультацию к эндокринологу. У мальчика задержка роста. В свои 12 лет он вытянулся на 138 сантиметров. Такой параметр соответствует 10-летнему ребенку.

«Мы просто уже не первый год наблюдаемся у эндокринолога. Конечно, удобно на месте все это проходить. Все прошло нормально, успокоили меня, ничего такого страшного нет», — сказала Наталья Зиновьева, мама Кирилла Зиновьев.

В случае Кирилла — все дело в генетике. Благодаря соблюдению всех рекомендаций врачей, за последний год он вырос на 5 сантиметров. Вот и сейчас школьнику сделали все назначения.

Проект «Десант врачей» стартовал три года назад в Волоколамске. За это время десятки узких специалистов провели тысячи консультаций в больницах Подмосковья. В Химки команда врачей прибыла в третий раз. Работали хирург, невролог, кардиолог, логопед, эндокринолог.

«Мы производим комплексный осмотр пациентов с той или иной патологией. Как правило, получается, если бригада такая мультидисциплинарная, то мы можем охватить достаточно большой спектр патологий — это полезно и для врачей, и для педиатров», — сказала Альфия Дроздова, заведующая отделением Детского клинического медицинского центра.

Кроме пациентов, врачи из десанта пообщались и с коллегами. Педиатрам посоветовали уделять особое внимание диагностике сахарного диабета. Он встречается у детей любого возраста.

«Диабет — это не приговор, детки у нас получают очень хорошее лечение, они живут абсолютно полноценной жизнью. При современной диагностики прогноз у ребенка очень благоприятный», — сказала Лариса Коленько, эндокринолог.

Если появится такая необходимость, то «десант врачей» вновь посетить больницу Химок. Ну, а в этот раз 15 пациентам выписали направление в детский клинический многопрофильный центр Московской области.