Подмосковье 02 февраля 2024, 14:10 Специалисты онкологического диспансера в Балашихе получили награды ко Всемирному дню борьбы против рака Московский областной онкологический диспансер

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Высшие награды от Госдумы, Мособлдумы и администрации городского округа Балашиха получили 12 сотрудников Московского областного онкологического диспансера. Вручение прошло накануне Всемирного дня борьбы против рака.

«На плечах наших специалистов лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши сотрудники успешно справляются с этой миссией, внося весомый вклад в развитие медицины», — рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

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Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля.

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