Подмосковье 27 июля 2023, 15:13 Специалисты обследовали более 3 тысяч гектаров лесов Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала 2023 года специалисты обследовали 3103 гектара лесов Московской области. Таким образом, лесопатологическое обследование первого полугодия выполнили на 106%, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«В этом году план по лесопатологическому обследованию составляет 7739 гектара. Лесничествами взят хороший темп», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Обследование лесов проводят в вегетационный период, который длится порядка шести месяцев. В хвойных лесах работы можно проводить круглый год.

Больше всего деревьев обследовали в Егорьевском лесничестве — 427,8 гектара, в Луховицком — 316,9 гектара, Звенигородском — 313,7 гектара, Подольском — 265,6 гектара и Истринском — 249,3 гектара.

Инженеры-лесопатологи проверили сомкнутость крон деревьев, измерили диаметр и высоту стволов, осмотрели деревья на наличие болезней, гнили и механических повреждений и выполнили другие обязательные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести выходные.

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