Сотрудники НИКИ детства провели выездное обучение для педиатров Наро-Фоминска | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 10:26 Сотрудники НИКИ детства провели выездное обучение для педиатров Наро-Фоминска

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Новый симуляционный комплекс для обучения врачей НИКИ детства совершил первый выезд. На нем специалисты клиники будут проводить занятия для педиатров Подмосковья.

Первый выезд прошел в Наро-Фоминске. Тренинг посетили 15 врачей, которым рассказали о базовой сердечно-легочной реанимации и аускультации — методе диагностики при прослушивании звуков, а также отоскопии — осмотру слухового прохода.

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Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, что в передвижном комплексе есть современное симулиционное оборудование, в том числе манекен для отработки знаний на практике.

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«Такие тренинги позволяют на практике отработать и довести до автоматизма действия врача при возникновении критической ситуации — например, остановки сердца у ребенка», — рассказала она.

В комплексе есть два помещения: учебный класс и операторская, где преподаватель выдает и проверяет задания, а также принимает экзамен. Заведующая детской поликлиникой Наро-Фоминска Ольга Акбарова отметила, что врачи остались довольны уроком.

«Таких тренингов должно проводиться как можно больше, и каждый сотрудник медицинского учреждения должен посетить занятия, чтобы суметь применить навыки в экстренной ситуации», — отметила она.

Следующее занятие специалисты проведут 26 октября в Красногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.