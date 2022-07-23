Специалисты нашли 15 незаконных водосбросов в Пехорку

Обследование реки Пехорка провели в городском округе Балашиха. По результатам рейда специалисты обнаружили и заделали 15 незаконных водосбросов.

Длина Пехорки составляет 42 километра. Река проходит она по территории трех городских округов: Балашиха, Люберцы и Раменский. Сброшенные нечистоты в одном месте уходят по течению в другой округ.

«В летний период участились жалобы от жителей Московской области на нахождение мертвой рыбы в реке Пехорка и загрязнение данного водного объекта. Соответственно <…> нами проводится комиссионное обследование реки, отбор проб, выявление несанкционированных водовыпусков и тампонаж», — сообщил замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов.

Выяснением причины жалоб занялись сотрудники Минэкологии, администраций муниципалитетов и Росприроднадзора. Специалисты из Балашихи отправились по течению Пехорки в сторону соседних округов. По пути они брали пробы воды. Когда замечали трубу, из которой вытекает что-то подозрительное прямо в реку, то в дело вступал тампонаж. Источник загрязнения заливают цементом или специальной пеной.

ЯН ВЕРГУН начальник управления экологии и природопользования г. о. Балашиха

«У нас замечаний больших не было по данной территории. Мы ежедневно, еженедельно с представителями Минэкологии обходим эти территории, смотрим несанкционированные водовыпуски есть ли они здесь, нету. С коллегами постоянно держим руку на пульсе чтобы здесь не было незаконных сливов», — отметил начальник управления экологии и природопользования г. о. Балашиха Ян Вергун.

Всего за рейд специалисты обнаружили и заделали 15 незаконных водосбросов.