Подмосковье 19 марта 2024, 18:23 Специалисты «Мособлпожспаса» вывели из лобненского леса заблудившегося мужчину сделано с помощью нейросетей

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Работники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившегося мужчину, который потерял обувь и очень сильно замерз. Позвонить в службу экстренных вызовов «Система-112» он решился, когда потерял надежду найти дорогу самостоятельно.

По словам заместителя начальника 317-й поисково-спасательной части Сергея Трушина, молодой человек потерялся возле садоводческого товарищества «Красная Поляна» городского округа Лобня. К частью у него был с собой заряженный телефон, и спасателям удалось определить его примерное местонахождение.

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«Специалисты искали 32-летнего мужчину, поддерживая с ним связь по телефону и подавали звуковые сигналы. Спустя час с лишним спасатели нашли заблудившегося в 500 метрах от коттеджного поселка. Работники подразделения вывели мужчину из леса, после чего сразу же передали его сотрудникам скорой помощи», — рассказал Трушин.

Он добавил, что мужчину госпитализировали с подозрением на переохлаждение и обморожение нижних конечностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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