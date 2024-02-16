Подмосковье 16 февраля 2024, 20:09 Специалисты Мособлпожспаса провели тренировку на избирательном участке в Чехове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели практическое учение по тушению пожаров на избирательном участке в селе Новый Быт, которое входит в состав городского округа Чехов. Соответствующие мероприятия помогут подготовиться специалистам к возможным происшествиям во время выборов президента.

Заместитель начальника территориального управления № 13 Дмитрий Чебочкин рассказал о действиях пожарных и спасателей во время тренировки. Он отметил, что на предстоящих выборах, которые состоятся в марте, на избирательных участках ожидается большое количество людей.

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«С целью отработки действий по тушению пожара и спасению людей на этих объектах пожарные проводят тренировочные занятия», — отметил Дмитрий Чебочкин.

В рамках учений спасатели осмотрели пункты проведения выборов в селе Новый Быт и проверили готовность первичных средств пожаротушения. Кроме того, специалисты отработали поиск людей внутри здания и осмотрели расположение водоисточников.

ГКУ МО "Мособлпожспас"

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