Подмосковье 20 марта 2024, 18:32 Специалисты «Мособлпожспаса» провели рейд на водоемах Богородского городского округа ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели рейд на водоемах Богородского городского округа. Подобные мероприятия проводятся регулярно в рамках программы «Тонкий лед».

По словам начальника 259-й пожарно-спасательной части Сергея Сергеева, спасатели ежедневно патрулируют реку Клязьма, особенно в местах свободного выхода к воде, и рассказывают местным жителям об опасности тонкого весеннего льда.

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«Специалисты объяснили гражданам, что под влиянием положительных температур воздуха ледовая корка тает и приобретает рыхлую структуру, которая без треска ломается под ногами человека, а также уточнили, что под нерастаявшим снегом могут скрываться полыньи, трещины и незамерзшие рыбацкие лунки», — рассказал Сергеев.

От добавил, что любителям подледного лова стоит носить с собой спасательные средства, а сезон зимней рыбалки уже пора заканчивать.

Кроме того, специалисты раздали жителям памятки о безопасности на льду и номерами телефонов экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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