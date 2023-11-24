Подмосковье 24 ноября 2023, 14:23 Специалисты «Мособлпожспаса» прошли аттестацию в Люберцах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Специалисты на протяжении двух дней, 22 и 23 ноября, проходили аттестацию в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка в Люберцах. Всего в мероприятии участвовали 49 человек.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин указал, что на аттестацию прибыли сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» и муниципальных аварийно-спасательных служб Подмосковья.

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«Сорок девять спасателей в эти дни, желая подтвердить или повысить свою классность, сдавали нормативы по специальным дисциплинам», — рассказал Александр Кангин.

В аттестацию входила альпинистская и медицинская подготовка, работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, перемещение в условиях ограниченного пространства и самоспасание с высоты при помощи веревки.

ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас"

Кроме того, в этот раз возобновилось тестирование специалистов по правилам оказания психологической помощи пострадавшим. Не обошлось и без экзамена по физической подготовке, в которой вошли кросс, челночный бег и подтягивания на перекладине.

«Практически все спасатели с поставленными перед ними задачами справились», — отметил Александр Кангин.

Он добавил, что после того, как специалисты подтвердили свой профессионализм, они вернулись в подразделения и приступили к дальнейшей работе.

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