Подмосковье 04 февраля 2024, 21:53 Специалисты «Мособлпожспаса» прошли аттестацию для работы в задымленной зоне ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники территориального управления № 3 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли периодическую аттестацию на право использования средств газодымозащиты. Экзамен прошел 2 февраля в Шаховской.

Начальник подразделения Игорь Бусаров рассказал, что такая аттестация проходит на регулярной основе — раз в два года. Экзамены проводятся для того, чтобы сотрудники могли подтвердить квалификацию в работе со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

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Он отметил, что во время теоретического блока пожарные успешно прошли тестирование в письменном виде и продемонстрировали свои знания нормативных документов по газодымозащитной службе.

Во время практической части они проверили исправность дыхательных аппаратов, а также выполнили задания в условиях непригодной для дыхания среды.

«Все экзаменуемые успешно справились с испытаниями и подтвердили свою квалификацию», — подчеркнул Игорь Бусаров.

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