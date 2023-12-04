Подмосковье 04 декабря 2023, 15:58 Специалисты «Мособлпожспаса» помогли подростку снять кольцо с отекшего пальца ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели поисково-спасательного поста 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили палец девочки-подростка от застрявшего кольца в минувшее воскресенье, 3 декабря. Помощь потребовалась школьнице из Мытищ.

Начальник ПСЧ-315 Игорь Терпугов рассказал, что операторам единой системы экстренных вызовов поступило сообщение от взволнованной женщины.

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Она сообщила, что после покупки ее 15-летней дочери серебряного кольца, изделие начало причинять подростку острую боль.

«Прибыв на место, спасатели с помощью бокорезов перекусили металл, растянули украшение в стороны и вызволили отекший палец», — сообщил Игорь Терпугов.

Отметим, что медицинская помощь школьнице не понадобилась.

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