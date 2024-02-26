Подмосковье 26 февраля 2024, 13:51 Специалисты Мособлпожспаса напомнили правила безопасности при использовании электроприборов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники территориального управления № 13 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» провели профилактические рейды для контроля соблюдения правил пожарной безопасности. Беседы с местными жителями прошли в жилых районах Ступина, Серпухова и Чехова в минувшие выходные.

Начальник теруправления Дмитрий Чебочкин подчеркнул, что цель проведения данных мероприятий заключается в напоминании жителям Подмосковья о важности соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни. Это поможет избежать трагедий и чрезвычайных ситуаций.

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По словам Дмитрия Чебочкина, в ходе рейдов сотрудники противопожарно-спасательной службы разъяснили жителям городских округов, что основными причинами возникновения пожаров являются нарушения в эксплуатации отопительных печей и электроприборов. Спасатели подчеркнули, что в зимний период многие жители используют отопительные устройства и электрические приборы, забывая о технике безопасности.

«Специалисты рекомендовали домовладельцам не забывать о чистке дымоходов и проверять печи на наличие повреждений, которые должен устранить мастер. Также не стоит пользовать электроприборами неисправными, самодельными и вызывающими подозрения. Кроме того, работники подразделения напомнили населению о том, как еще обезопасить свой дом и не допустить пожара», — подытожил Дмитрий Чебочкин.

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