Специалисты «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия взрыва газа в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 18:13 Специалисты «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия взрыва газа в Сергиевом Посаде

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Вызов поступил в единую службу «Система-112» 5 ноября в 05:10. Взрыв газа произошел в одной из квартир четырехэтажного дома в Сергиевом Посаде.

Ликвидацией последствий взрыва газа в жилом доме Сергиева Посада занимались специалисты «Мособлпожспаса» и федеральной пожарной службы. Кроме того, на месте работали полиция, следственная группа и коммунальные службы.

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Начальник территориального управления № 4 Алексей Бабенко сообщил, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и сразу приступили к аварийно-спасательным работам.

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Взрыв повредил часть внешней стены дома, балконного блока и перегородку между квартирами. Возгорания при этом не произошло. Из здания эвакуировали 35 человек. Одного человека доставили в ожоговый центр.

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«В ходе осмотра была выявлена грозившая обрушиться конструкция перил балкона, которую спасатели срезали, предварительно застраховавшись альпинистским снаряжением», — отметил Алексей Бабенко.