28 февраля 2024, 13:53
Специалисты Мособллеса проверили готовность Егорьевского лесничества к пожароопасному сезону
Сотрудники центрального аппарата ГКУ МО «Мособллес» проверили готовность Егорьевского лесничества к предстоящему пожароопасному сезону 2024 года. После проверки проведен инструктаж о тушении лесных пожаров для персонала.
Филиал оборудован всем необходимым оборудованием для успешного прохождения этого периода, включая автомобили для патрулирования, подручные инструменты, а также два беспилотных летательных аппарата, способных быстро обнаруживать возгорания и направлять силы на тушение пожаров.
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В Комитете лесного хозяйства Московской области отметили, что территория городских округов Егорьевск и Шатура, на которые распространяется ответственность Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес», считается наиболее подверженной пожарам в весенне-летний период. Поэтому особое внимание уделяется подготовке и экипировке лесников в этом районе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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Лесные пожары
Егорьевск
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