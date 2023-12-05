Подмосковье 05 декабря 2023, 16:14 Специалисты «Мособллеса» провели занятия для школьников Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» рассказали, как им удалось заинтересовать школьников посещать занятия. Во время подобных встреч детям отвечают на самые разные вопросы, касающиеся лесной темы.

Участковый государственный инспектор Авсюнинского участкового лесничества Марина Монахова и участковый государственный инспектор Запутновского участкового лесничества Светлана Лаврова рассказали школьникам из лесничества «Хранители леса» о зимующих птицах и правильной подкормке. Кроме того, их научили изготавливать кормушки своими руками.

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Старший участковый лесничий Гусинского участкового лесничества Юрий Хрусталев и его помощник Оксана Лычагина Также провели урок для школьников. Они рассказали учащимся школьного лесничества «Берендеи» о болезнях и вредителях, которые встречаются в лесах Подмосковья.

Юрий Хрусталев подчеркнул, что встречи со школьниками позволяют углубленно изучать лесные темы. Специалисты проводят занятий как в классах, так и на открытом воздухе. Это помогает развивать творческие способности и сохранить стремление заниматься этим направлением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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