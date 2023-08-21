Подмосковье 21 августа 2023, 12:30 Специалисты «Мособлгаза» разработали стратегию развития предприятия до 2058 года Мособлгаз

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Команда «Мособлгаза» разработала стратегию развития предприятия до 2058 года в рамках конкурса «Газостратегия». Об этом сообщили в министерстве энергетики Московской области.

В соревновании поучаствовали семь команд. Все газовики предложили новые идеи для продвижения услуг. Их представили на презентациях, круглых столах, во время дискуссий и творческих конкурсов.

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«Молодые газовики применили к своей серьезной и опасной профессии максимально креативный подход. Все проекты были рассмотрены и вынесены на обсуждение экспертной комиссии», — уточнили в министерстве.

Лучшие идеи взяли на проработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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