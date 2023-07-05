Подмосковье 05 июля 2023, 04:29 Специалисты «Мособлгаза» газифицировали поселок Базисный Питомник в Наро-Фоминске Unsplash

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Специалисты «Мособлгаза» провели трехкилометровый газопровод и установили пункт редуцирования в поселке Базисный Питомник городского округа Наро-Фоминск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

За счет газификации населенного пункта ресурс смогут получить жители 15 многоквартирных и семи частных домов. На текущий момент «Мосолбгаз» ведет прием заявок на подключение к газораспределительной сети и установку газопроводов-вводов.

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Газификация населенных пунктов Подмосковья проводится по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». С 2021 года действует единый принцип всех подобных нацпроектов: газ до границ участков домов подводят для жителей бесплатно.

С начала 2023 года в рамках реализации губернаторской программы построили и сдали в эксплуатацию 203 километра новых газовых сетей, что дает возможность подключить свои дома к газу 6,4 тысячи жителям Подмосковья. Подробности о программе можно узнать на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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