Подмосковье 13 февраля 2024, 14:07 Специалисты «Мособлэнерго» заменили свыше 32 тысяч приборов учета в Подмосковье за год Мособлэнерго

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Сотрудники «Мособлэнерго» заменили 32,7 тысячи счетчиков электричества в Подмосковье в 2023 году. Это на 12,41% больше, чем в 2022-м.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, больше всего работ провели в Раменском. Там обновили 8,2 тысячи приборов учета. Еще 5,1 тысячи — в Коломне и по 3,8 — в Павловском Посаде и Красногорске.

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Отслужившие срок или вышедшие из строя счетчики компания меняет бесплатно по заявлению.

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