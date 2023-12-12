Подмосковье 12 декабря 2023, 22:22 Специалисты «Мособлэнерго» поучаствовали в тотальном тесте «Доступная среда» Мособлэнерго

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Более 100 специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в акции «Тотальный тест „Доступная среда“». Ее приурочили к Международному дню инвалидов, сообщили в министерстве энергетики Московской области.

«„Мособлэнерго“ в своей деятельности руководствуется принципами непрерывного улучшения деятельности в интересах своих потребителей, стремится к повышению качества и доступности оказываемых услуг. В Центрах обслуживания клиентов, расположенных в производственных отделениях компании на территории Московской области, созданы условия для доступа людей с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения», — уточнили в ведомстве.

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Компания консультирует клиентов на портале потребителя, по телефону «горячей линии», по электронной почте и в соцсетях. Если инвалидность не дает возможности воспользоваться удаленными способами связи, к человеку прикрепляют индивидуального менеджера.

Тестирование состоялась в пятый раз с 1 по 10 декабря.

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