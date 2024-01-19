Подмосковье 19 января 2024, 13:13 Специалисты «Мособлэнерго» построят три подстанции в Мытищах в 2024 году Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» построят три трансформаторные подстанции на территории городского округа Мытищи до конца года. Новые объекты появятся в Мытищах, а также в деревне Коргашино и поселке Пирогово на улице Труда.

В 2024 году сотрудники компании планируют осуществить реконструкцию подстанции ТП-493, расположенной на улице Коминтерна. В процессе работ заменят трансформаторы мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА. Также будет проведена реконструкция распределительного устройства РУ-0,4 кВ с заменой автоматических выключателей, рубильников и ошиновки.

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В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей планируется ремонт 600 метров кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ в деревне Болтино. Кроме того, будут реконструированы здания РТП-206 и РТП-220 в городе Мытищи.

Реализация всех этих мероприятий существенно улучшит качество электроснабжения более чем 10 тысяч потребителей города Мытищи. Основные работы запланированы на весенние и летние месяцы.

В 2024 году программа ремонта охватит 33 округа Московской области, что на семь округов больше, чем в прошлом году. При определении объема работ учитывались обращения потребителей, в которых отмечалось недостаточное качество электроснабжения.

Программа реализуется компанией уже четвертый год подряд. В ее рамках выполняются работы по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.

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