Подмосковье 18 апреля 2023, 17:27 Специалисты «Мособлэнерго» обновили почти 5 тысяч электрических счетчиков в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Приборы учета электроэнергии, у которых вышел срок эксплуатации или поверки, бесплатно меняют энергетики Подмосковья. Специалисты компании «Мособлэнерго» обновили уже 4917 счетчиков за первый квартал года.

Больше всего приборов заменили или впервые установили в Павловском Посаде (972 счетчика), Домодедове (872) и Коломне (790).

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин напомнил, что обязанность устанавливать и обслуживать приборы учета электроэнергии лежит на сетевых компаниях. Замена и допуск счетчиков в эксплуатацию осуществляется бесплатно для жителей.

В Подмосковье стартует масштабная модернизация системы ЖКХ. В регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей — об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.