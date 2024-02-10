Подмосковье 10 февраля 2024, 14:32 Специалисты МОС АВС проверили работу канализационной системы в Воскресенске МОС АВС

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Специалисты аварийно-восстановительной службы МОС АВС выявили нарушения в работе при прокладке канализационного трубопровода в Воскресенске. Во время осмотра коллектора в микрорайоне Коммуна на пересечении улиц Тургенева и Мира зафиксировали подпор колодцев.

Аварийную бригаду вызвали местные жители, которые заметили, что на улице Мира прорвало канализационную трубу. Подтопления специалисты не обнаружили, однако нарушения зафиксировали.

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Как рассказали в Минжилхозе Московской области, в соответствии с утвержденным планом мероприятий проводились работы по прокладке канализационного трубопровода методом горизонтального бурения протяженностью 50 метров с установкой смотровых колодцев. Однако подрядная организация нарушила требования СНиП, что привело к постоянному подпору стоков канализационной сети.

По решению суда предприниматель обязан был устранить нарушения в 20 рабочих дней, но так и не исполнил требование.

До восстановления штатного режима работы системы сотрудники МУП «БЖКХ» будут ежедневно откачивать канализационные стоки из приемных колодцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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