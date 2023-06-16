Подмосковье 16 июня 2023, 00:30 Специалисты МОС АВС провели мероприятия по безопасности в июне МОС АВС

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В июне специалисты МОС АВС вместе с представителями городских округов Московской области провели комплекс мероприятий по безопасности. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«По поручению вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина мы провели серию тактико-специальных учений, в ходе которых отрабатывали единую методику обеспечения населения питьевой водой в случае непредвиденных обстоятельств, а также обеспечения безопасности объектов водоснабжения», — рассказал министр Антон Велиховский.

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Учения провели в Орехово-Зуеве, Звенигороде, Подольске и Клину.

Власти собираются создать областной реестр техники, которая сможет обеспечивать население очищенной водой в случае чрезвычайных ситуаций. Ранее МОС АВС разработала подобный реестр техники по подвозу технической воды на торфяники.

В конце июня на базе МОС АВС проведут тренировку по организации временного обеспечения электричеством объектов водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей Подмосковья в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.

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