16 июня 2023, 00:30
Специалисты МОС АВС провели мероприятия по безопасности в июне
В июне специалисты МОС АВС вместе с представителями городских округов Московской области провели комплекс мероприятий по безопасности. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.
«По поручению вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина мы провели серию тактико-специальных учений, в ходе которых отрабатывали единую методику обеспечения населения питьевой водой в случае непредвиденных обстоятельств, а также обеспечения безопасности объектов водоснабжения», — рассказал министр Антон Велиховский.
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Учения провели в Орехово-Зуеве, Звенигороде, Подольске и Клину.
Власти собираются создать областной реестр техники, которая сможет обеспечивать население очищенной водой в случае чрезвычайных ситуаций. Ранее МОС АВС разработала подобный реестр техники по подвозу технической воды на торфяники.
В конце июня на базе МОС АВС проведут тренировку по организации временного обеспечения электричеством объектов водоснабжения и водоотведения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей Подмосковья в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Подольск
Орехово-Зуево
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