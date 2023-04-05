Подмосковье 05 апреля 2023, 17:04 Специалисты МОНИКИ выступили на международной конференции по медицинскому образованию в Москве МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Специалисты по внедрению новых технологий из МОНИКИ приняли участие в общероссийской конференции «Неделя медицинского образования-2023». Это ежегодное мероприятие Сеченовского университета, которое объединяет медицинские вузы со всей страны.

Подмосковные специалисты выступили с докладом об искусственном интеллекте, который помогает выстраивать отношения с пациентами, не следующими рекомендациям лечащих врачей. У института есть опыт использования для таких задач робота-симулятора.

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Свои наработки сотрудники МОНИКИ представили в рамках секции «Симуляционные виртуальные технологии в подготовке медицинских кадров».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, что в регионе особое внимание уделяют работе с детскими врачами. Власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.

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