Подмосковье 12 мая 2023, 12:38 Специалисты МОНИКИ провели для врачей Подмосковья обучение по лечению ишемических болезней МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Сотрудники Московского областного научно­-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) провели мастер-классе по лечению пациентов с критической ишемией нижних конечностей, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Обучение прошли подмосковные доктора отделений рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения.

Мастер-класс провел для медиков заведующий отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ Алексей Азаров. Доктор рассказал об эффективных методах и современных технологиях работы с пациентами, у которых диагностирована ишемия ног.

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Также специалисты разобрали случай женщины с поражением артерий нижних конечностей, сахарным диабетом и угрозой ампутации. Доктора применили стандартные эндоваскулярные методики и системы лазерной атерэктомии (удаление миндалин), которые стали доступны на территории Подмосковья после введения федеральных квот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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