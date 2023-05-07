Подмосковье 07 мая 2023, 02:33 Специалисты МОНИКИ поучаствовали в профориентационной конференции МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Врачи МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в профориентационной конференции «Школа молодого врача». Об этом сообщили в минздраве Московской области.

На мероприятии ведущие специалисты России в области медицины рассказали о перспективных исследованиях, делились с будущими врачами особенностями профессии и личным опытом.

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Конференцию организовали в рамках проекта «Наставничество» для студентов медицинских вузов.

От МОНИКИ перед участниками выступила замдекана факультета усовершенствования врачей, заведующая кафедрой клинической ультразвуковой и функциональной диагностики, руководитель отдела функциональной и ультразвуковой диагностики Алла Хадзегова. Профессор прочитала лекцию о своей специальности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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