Специалисты МЧС и «Мособлпожспаса» продолжают ликвидировать затопления в Подмосковье

В Богородском округе жителям частного сектора пришлось вызывать спасателей — уровень воды из-за дождей стал критическим.

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С первым дождем, что был в начале недели, хозяева справились сами. Но ливень не прекращался, вода подступала, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

«Мы своими силами могли справиться до среды. Сейчас уровень воды почти под сапоги, пришлось вызывать спасателей», — говорит хозяйка участка Надежда Манаенкова.

Специалисты МЧС и «Мособлпожспаса» привычными движениями растягивают рукава. Обычно по ним поступает вода, на этот раз ее, напротив, откачивают. Больше всего пострадали подвал и погреб. Выгребать все это ведрами — займет больше дня. Насос со всем справился за пару минут.

«Откачали, сантиметра три осталось. Изначально вода была на высоте 20 сантиметров», — сказал специалист «Мособлпожспаса» Сергей Коротков.

Чтобы работа шла непрерывно, воду нужно куда-то откачивать. В этом СНТ для этого предусмотрена сточная канава. Но месяцами ее захламляли строительным и бытовым мусором. Если канаву не расчистить — вместо одного потопа тут же появится другой. Иногда это занимает больше времени, чем сами работы, но деваться некуда. Последние пару недель абсолютно непредсказуемы в плане погоды. Внештатных ситуаций может быть много, а номер для обращения всего один — 112.

«В случае любой внештатной ситуации надо обращаться в 112. Это — единая служба, которая направит необходимые силы и средства согласно заявке», — напомнил начальник Ногинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС Артем Самойлов.

Вода вроде отступила, но в целом борьба еще не закончена, ведь в ближайшую неделю погода вновь обещает быть непредсказуемой.