Подмосковье 06 марта 2024, 14:24 Ликвидация источника загрязнения реки Раздерихи началась в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Для устранения утечки и предотвращения дальнейшего загрязнения реки специалисты приступили к работам по обваловке. Контролируют процесс в администрации городского округа.

В городском округе Лобня обнаружили источник загрязнения реки Раздериха, вызвавший обеспокоенность среди жителей микрорайона Луговая.

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«Источник загрязнения оказался не там, где мы осматривали очистные, а в стороне — там, где расположены большие пруды. Здесь отстаивается вода. Как раз из такого пруда из-за недостаточной высоты земляного вала на местность изливалась вода из отстойника», — рассказала глава города Анна Кротова.

В Лобне ранее приняли решение о закрытии очистных сооружений в микрорайоне Луговая. Они перестанут функционировать в течение следующих двух месяцев.

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