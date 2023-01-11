Подмосковье 11 января 2023, 19:58 Специалисты лесхоза Подмосковья вызвались расчистить дорогу в Слемские Борки

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В Подмосковье река Ока разлилась и подтопила дорогу в село Слемские Борки в Луховицах. Расчистить еще одну трассу в населенный пункт вызвались специалисты лесного хозяйства региона.

После обильных снегопадов дорога в районе озера Сосновое была завалена деревьями. Убирать их пришлось с помощью бульдозера.

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Сейчас девять сотрудников Луховицкого филиала «Мособллес» и Луховицкого-Ступинского филиала «Центрлесхоз» продолжают расчищать трассу к селу протяженностью порядка шести километров.

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