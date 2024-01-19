Подмосковье 19 января 2024, 18:02 Специалисты Клинского лесничества обезопасили проезд к СНТ «Колос» Мособлкомлес МО

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Сотрудники Клинского лесничества убрали аварийное дерево в садовом некоммерческом товариществе «Колос», которое могло упасть на дорогу и перекрыть проезд. Теперь передвижение по дороге к СНТ «Колос» стало безопасным.

Просьба помочь разобраться с проблемой поступила от жителей СНТ «Колос» в Клинское лесничество. Специалисты оперативно отреагировали на обращение и устранили проблему.

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«Мы всегда откликаемся на обращения граждан. В данном случае был огромный риск для жизни и здоровья граждан — дерево могло упасть на дорогу в любой момент, могли пострадать люди», — указал старший участковый лесничий Краснополянского участкового лесничества Александр Рябов.

Он подчеркнул, что из-за опасного дерева местные жители могли лишиться автомобильного сообщения с населенным пунктом. Сейчас проезд к СНТ полностью свободен и безопасен.

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