Специалисты из Подмосковья продолжили подготовку к отопительному сезону в Мариуполе

Специалисты из Московской области продолжают оказывать помощь в проведении восстановительных работ в ДНР, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. По его словам, сейчас идет активная подготовка объектов ЖКХ и энергетики, а также жилого фонда к новому отопительному сезону.

На месте в Мариуполе работает Московская областная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), специалисты которой помогают Фонду развития территорий готовить дома к зиме.

«Наши объекты восстановления разбросаны по территории в радиусе 100 километров, иногда в день приходится проезжать более 300 километров. Помните школу в Сартане — благодаря строительному блоку Подмосковья она будет полностью готова к 1 сентября. В Мариуполе приступаем к ремонту многоквартирных домов, наша задача — войти в отопительный сезон», — уточнил Хромушин.

Ранее правительство РФ закрепило за Подмосковьем несколько районов в ДНР, где интенсивно идут восстановительные работы. Там приводят в порядок школы, дороги и мосты, разминируют котельные и восстанавливают водозаборные узлы, теплосети, объекты электро- и газоснабжения, начался капитальный ремонт жилого фонда.

«К 1 сентября на ряде территорий мы должны навести порядок — в трех школах, социальных объектах. И прежде всего это дорога, инфраструктура. Там, где нет моста, понятно, что жизнь часто невозможна или очень осложнена. Мы ведем эту работу в двух районах — спасибо за обеспечение безопасности и МЧС, и МВД», — сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Помощь получают и прибывшие в Подмосковье жители Донбасса, Украины. Для них открыли консультационный центр в Одинцове, где им бесплатно оформляют документы.